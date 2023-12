Prologis, Inc. a annoncé que le Vice-président Gene Reilly prendra sa retraite à la fin de l'année, après quoi il sera conseiller principal jusqu'en avril 2024. Reilly a joué un rôle de leadership essentiel dans presque tous les aspects de la croissance et de l'évolution de l'entreprise pendant plus de deux décennies. Il est considéré comme l'un des experts mondiaux les plus compétents en matière d'immobilier logistique et, au cours de sa carrière, il a mis son temps et ses compétences de dirigeant au service du secteur par l'intermédiaire d'organisations professionnelles telles que NAIOP, ULI et la Real Estate Roundtable. Au sein de Prologis, Reilly est connu comme un promoteur infatigable des meilleures pratiques en matière de conception et de construction d'installations, d'une communication claire et concise et d'innovations telles que le Clear Lease, qu'il a conçu il y a plusieurs années pour tirer parti de la taille croissante de l'entreprise.