PROLOGUE : domine le SRD grâce à des résultats meilleurs que prévu

Un bond de 10,66% à 0,44 euro assure à Prologue la première place du marché SRD dans le sillage de résultats annuels meilleurs que prévu. En 2020, la société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation a réduit sa perte nette à 1,68 million d'euros contre -2,5 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel courant est, lui, passé de l'équilibre à 1,41 million. GreenSome Finance anticipait une perte de 1,59 million d'euros.



" Cette performance a pu être réalisée grâce à la reprise d'activité constatée par les activités de formation " explique l'analyste et par la " très bonne gestion des coûts dans l'ensemble de ses filiales ". Sur l'exercice les autres charges externes ont baissé de 19,9% et les frais de personnels de 13,4%.



Le chiffre d'affaires a reculé de 9,4% à 79,2 millions d'euros, pénalisé par l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de Formation de sa filiale M2i. Les autres activités à forte valeur ajoutée ont été peu impactées par les crises et ont bien performé avec, notamment, une hausse de 14,7% (+21,8% à taux de change constants) des activités Cloud qui atteignent 11,46 millions d'euros sur 12 mois et des ventes d'infrastructures qui s'inscrivent en progression de 3,4% à 20,46 millions d'euros.



L'activité Logiciels, qui a eu à souffrir d'une longue période d'attentisme, a bénéficié de la récurrence de ses contrats et enregistre sur l'année 2020 un chiffre d'affaires de 10,5 millions en baisse de 7,3%.



S'agissant de ses perspectives 2021, le groupe les juge "solides". Prologue anticipe un très net rebond de ses activités de Formation et la poursuite de la croissance de ses autres activités à forte valeur ajoutée.



A l'occasion de cette publication, les conseils des sociétés Prologue, O2i et M2i ont annoncé relancer le projet de simplification du groupe initié en septembre 2019. La première est le principal actionnaire d'O2i depuis 2015 avec 37,7% du capital lui-même actionnaire de M2i avec 59% du capital.



GreenSome Finance rappelle que l'objectif pour Prologue est de finaliser le processus d'intégration capitalistique et opérationnel avec le groupe O2i . Ce qui lui permettrait de simplifier la structure juridique de l'ensemble du groupe et d'en optimiser son organisation, son fonctionnement et ses coûts ; d'offrir une plus grande lisibilité auprès des investisseurs; de limiter les frais en ne maintenant la cotation que de deux sociétés (Prologue et M2i) et de favoriser la liquidité des titres.