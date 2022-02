PROLOGUE

Chiffre d'affaires annuel 2021 en hausse de +19,0% vs 2020 et de +7,9% vs 2019 à 94,27 M€

Une croissance interne soutenue enregistrée sur tous ses marchés

Confirmation des perspectives de croissance

2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 Chiffre d'affaires* 26,6 27,02 27,48 +3,3% +1,70% 87,39 79,2 94,27 +7,90% +19,00%

*Données consolidées en M€ non auditées



CROISSANCE ORGANIQUE DU Chiffre d'affaires DE +19,0 % VS 2020 et de +7,9% VS 2019

Sur l'ensemble de son exercice 2021, Prologue a enregistré un chiffre d'affaires en croissance organique de +19,0% par rapport à l'année précédente à 94,27 M€.

Cette bonne performance permet au groupe de dépasser très largement ses plus hauts historiques d'avant la crise sanitaire, alors même que la 5ème vague du Covid constatée au 4ème trimestre 2021 aura encore ralenti la croissance de certaines activités et dans certaines régions.

CA consolidé par activité* 2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 Cloud et Services 2,7 3,12 3,02 +11,80% -3,10% 9,99 11,45 11,63 +16,40% +1,50% Infrastructures (Matériels, Cybersécurité) 5,78 6,17 5,68 -1,80% -7,90% 19,78 20,38 23,32 +17,90% +14,40% Logiciels 3,45 2,98 3,59 +4,20% +20,70% 11,35 10,53 11,37 +0,20% +8,00% Formation 14,67 14,76 15,18 +3,50% +2,90% 46,26 36,84 47,95 +3,70% +30,20% TOTAL 26,6 27,02 27,48 +3,30% +1,70% 87,39 79,2 94,27 +7,90% +19,00%

*Données consolidées en M€ non auditées



CROISSANCE DE L'ACTIVITE FORMATION DE +30,2% VS 2020 ET DE +3,7% VS 2019

Sur l'exercice 2021, l'activité formation a enregistré un chiffre d'affaires de 47,95 M€ en croissance organique de +3,7% par rapport à 2019 et de +30,2% par rapport à en 2020.

Cette bonne performance est d'autant plus appréciable que cette activité a été ralentie au dernier trimestre de l'année par la 5ème vague du Covid, qui a provoqué un nombre record de cas positifs et de cas contacts parmi les apprenants et les formateurs experts. Dans ce contexte perturbé, le modèle pédagogique du groupe, accessible en présentiel ou en 100% distanciel, lui a permis malgré tout de dépasser sur le T4 2021 son plus haut historique avec un chiffre d'affaires qui a atteint 15,18 M€, en croissance organique de +2,9% par rapport au T4 2020 et de +3,5% par rapport au T4 2019.

BELLE PERFORMANCE DES VENTES D'INFRASTRUCTURES ET DE CLOUD

Sur l'année 2021, les ventes d‘Infrastructures s'inscrivent en hausse de +14,4% par rapport à 2020 et de +17,9% par rapport à 2019. Sur le 4ème trimestre 2021, la 5ème vague du Covid a provoqué des difficultés d'approvisionnement et des reports de commandes amenant les ventes à reculer de -7,9 % par rapport au T4 2020 et de -1,8% par rapport au T4 2019. Ce ralentissement momentané n'obère en rien la très bonne performance de cette activité sur l'ensemble de l'année 2021.

Les ventes de Cloud et de services managés ont connu une tendance comparable avec une croissance de +1,5% par rapport au 2020 et de +16,4% par rapport à 2019.

BONNE PROGRESSION DE L'ACTIVITE LOGICIELS

Les ventes de Logiciels enregistrent sur l'année une croissance de +8,0% par rapport à 2020, comparable à son niveau d'avant la crise sanitaire. Sur le 4ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires Logiciels progresse +20,7 % par rapport au T4 2020 et de +4,2% par rapport au T4 2019.

CA consolidé par région* 2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 2019 2020 2021 D 2021/19 D 2021/20 France 18,18 18,63 18,7 +2,90% +0,40% 59,91 50,78 63,02 +5,20% +24,10% Espagne 6,97 7,31 7,94 +14,00% +8,70% 23,92 24,94 27,66 +15,60% +10,90% Etats-Unis et Amérique Latine 1,45 1,08 0,83 -43,20% -23,60% 3,56 3,48 3,6 +1,10% +3,50% TOTAL 26,6 27,02 27,48 +3,30% +1,70% 87,39 79,2 94,27 +7,90% +19,00%

*Données consolidées en M€ non auditées



FORT REBOND DE L'ACTIVITE EN FRANCE EN 2021

Le très fort rebond en France des activités de formation et de services IT a permis à Prologue de voir ses ventes enregistrer sur ce territoire une hausse sur l'année de +24,1% par rapport à 2020 et +5,2% par rapport à 2019, dépassant ainsi très largement ses plus hauts niveaux d'avant crise.

Sur le territoire espagnol, l'activité a confirmé un nouvelle fois en 2021 son dynamisme avec une croissance organique de ses ventes de +10,9% par rapport à 2020 et de +15,6% par rapport à 2019.

Aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le chiffre d'affaires sur l'année 2021 en hausse de +3,5% par rapport à 2020 (+10,2% à tcc) et de +1,1% par rapport à 2019 (+30,1% à tcc).

PERSPECTIVES DE CROISSANCE SOLIDES ET PERENNES

Fort du positionnement de ses activités sur des marchés en croissance et de ses performances enregistrées en 2020 et 2021, Prologue confirme ses très bonnes perspectives de développement au cours des prochains exercices.



PROCHAINE COMMUNICATION

Le résultat annuel 2021, au plus tard le 30 avril 2022.

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr

Publication, le 14/02/2022

