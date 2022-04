Prologue : Prologue - Forte progression du Résultat Opérationnel Courant 2021 à 1,9 M EUR

FORTE PROGRESSION DU R ÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 À 1,9 M€ (+36%)

BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE D'ACTIVIT É ET DE RÉSULTATS

Données consolidées et auditées en M€ 2019 2020 2021 2021 VS 2019 2021 VS 2020 Chiffre d'affaires 87,39 79,2 94,28 +7,9% +19,00% Résultat Opérationnel Courant 0 1,41 1,91 +1,91 M€ +36,0% Coûts exceptionnels -0,45 -0,68 -2,78 dont amende AMF -0,15 -0,6 dont actions Managers -0,3 -0,68 -2,18 Résultat Opérationnel -0,9 0,21 -0,98 Résultat Opérationnel hors coûts exceptionnels -0,45 0,89 1,80 +2,25 M€ +101,7% Résultat Financier -1,1 -1,7 -1,19 Résultat avant impôt -2 -1,49 -2,16 Résultat Net -2,15 -1,68 -2,51 Résultat Net hors coûts exceptionnels -1,7 -1,00 0,27 +1,97 M€ +1,27 M€



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2021 EN CROISSANCE DE +19% À 94,3M€

Au cours de l'exercice 2021, le groupe Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression de ses ventes de +19,0% par rapport à 2020 (+7,9% par rapport 2019) pour atteindre 94,3 M€. Prologue dépasse ainsi très largement ses plus hauts historiques d'activité d'avant crise.



FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 À 1,9 M€ (+36%)

Les efforts de développement continuent à porter leurs fruits en termes de marge avec un Résultat Opérationnel Courant qui progresse de +36% sur un an à 1,9 M€.

Après prise en compte de deux coûts exceptionnels correspondant d'une part, au coût comptable théorique lié aux normes IFRS sur actions gratuites attribuées aux managers à hauteur de -2,18 M€, et d'autre part à la provision pour l'amende AMF à hauteur de -0,6 M€, le Résultat Opérationnel et le Résultat Net s'établissent respectivement sur 2021 à -0,98 M€ et -2,51 M€. Hors prise en compte de ces deux charges exceptionnelles, le Résultat Opérationnel et le Résultat Net ressortent positifs en 2021 à respectivement 1,80 M€ et 0,27 M€.

À noter que la charge financière nette sur la période s'est établie à -1,2 M€ contre -1,7 M€ l'année précédente.

Le groupe disposait au 31 décembre 2021 d'une trésorerie de 15,5 M€.



BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE D'ACTIVITÉ ET DE R É SULTATS

Le groupe anticipe au cours des prochains exercices la poursuite de sa croissance et l'amélioration continue de ses marges opérationnelles.



CHANGEMENT DU RÉFÉRENTIEL COMPTABLE IFRS EN RÉFÉRENTIEL COMPTABLE FRANÇAIS

Prologue a décidé de changer de référentiel comptable pour passer de la norme IFRS à la norme French GAAP à partir du 1er janvier 2022.



PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, au plus tard le 15 mai 2022.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le Groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probante, le MRM avec sa suite logicielle Adiict et la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation en distanciel et présentiel.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d'actions : 91 789 704

Publication, le 29 avril 2022

Contact : Sylvie PROST-BOUCLE – actionnaire@prologue.fr

