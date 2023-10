ProMIS Neurosciences Inc. est une société de biotechnologie en phase de développement. La société se concentre sur la création et le développement d'anticorps thérapeutiques ciblant sélectivement les protéines toxiques mal repliées dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et l'atrophie du système multiple (ASM), une alpha-synucléinopathie. Son moteur de découverte de cibles breveté applique une plate-forme de découverte thermodynamique et computationnelle - ProMIS et Collective Coordinates - pour prédire de nouvelles cibles connues sous le nom d'épitopes spécifiques à la maladie sur la surface moléculaire des protéines mal repliées. Grâce à cette approche, la société développe de nouveaux anticorps thérapeutiques pour la MA, la SLA et la MSA. Son portefeuille de produits comprend PMN310 / Amyloïde-bêta, PMN267 / TDP-43 et PMN442 / Alpha-synucléine. La société prévoit d'étudier d'autres synucléinopathies, notamment la maladie de Parkinson (PD) et la démence à corps de Lewy (DLB). Sa filiale à 100 % est ProMIS Neurosciences (US) Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale