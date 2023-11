Promisia Healthcare Limited est un propriétaire et exploitant néo-zélandais de villages de retraite, de maisons de repos et d'hôpitaux pour personnes âgées en Nouvelle-Zélande. La société propose des services de soins, tels que les soins en maison de repos, les soins hospitaliers, les soins de répit, les soins aux jeunes handicapés, les soins aux personnes atteintes de démence, les soins palliatifs, les soins de jour pour adultes et la vie autonome. Les résidents de ses maisons de repos peuvent avoir besoin d'une certaine aide pour les soins personnels et les activités quotidiennes générales. Les soins de répit sont conçus comme une aide à court terme (quelques jours ou semaines) et permettent à l'aidant habituel de faire une pause et de s'assurer que la personne aidée reçoit les soins dont elle a besoin. La société propose des services spécifiquement ciblés, un personnel spécialisé et des environnements sécurisés pour assurer le bien-être et la sécurité des résidents atteints de démence. Son programme de soins de jour pour adultes soulage les membres de la famille et les soignants, leur permettant d'aller travailler, de s'occuper de leurs affaires personnelles ou simplement de se détendre tout en sachant que leur parent est bien soigné et en sécurité.

Secteur Installations et services en soins de santé