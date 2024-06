(Alliance News) - Promotica Spa a annoncé jeudi la nomination de Luca Alborghetti au poste de directeur financier.

La société précise que Luca Alborghetti a occupé des fonctions centrales en tant que responsable de l'administration, des finances et du contrôle et responsable de la planification et du contrôle dans des entreprises opérant dans le secteur des TIC et de la formation et de l'édition dédiées aux professionnels. En outre, depuis 2010, il occupe le poste de responsable de la planification et du contrôle dans une société holding du secteur de la grande distribution.

Diego Toscani, PDG de Promotica, a déclaré : "Nous sommes convaincus que sa vision stratégique et son engagement contribueront de manière significative à notre croissance et à la réalisation de nos objectifs d'entreprise. Sa formation et ses racines liées à notre territoire, combinées à l'expérience acquise dans des entreprises de premier plan à l'échelle internationale, représentent la valeur ajoutée de Luca pour relever le nouveau défi de Promotica".

L'action Promotica a clôturé jeudi dans le rouge, avec une baisse de 1,8 %, à 2,16 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.