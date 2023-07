(Alliance News) - Promotica Spa a annoncé vendredi que le conseil d'administration a conféré de nouveaux pouvoirs à l'administrateur délégué et aux administrateurs.

Le conseil a nommé Diego Toscani comme nouveau PDG, Gabriele Maifredi comme directeur avec pouvoirs délégués et vice-président, et Guglielmo Di Silvio comme vice-président non exécutif.

Promotica a perdu 2,8 % à 2,80 euros par action.

