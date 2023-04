Promotica, des chiffres préliminaires indiquent un doublement du chiffre d'affaires d'ici 2022

(Alliance News) - Promotica Spa a annoncé lundi que le chiffre d'affaires consolidé préliminaire pour 2022 est proche de 90 millions d'euros, soit plus du double de celui de 2021 (39,6 millions d'euros).

"La croissance du chiffre d'affaires a bénéficié des acquisitions réalisées au cours des deux années 2021-2022 - le périmètre 2022 comprend la société Mercati, limitée au second semestre, et l'année entière de Grani & Partners - consolidée en 2021 uniquement pour le mois de décembre - et du lancement d'importantes campagnes de fidélisation, notamment celles envers le système COOP, Selex Gruppo Commerciale et Conad avec la campagne de Noël mettant en scène Goofy", a expliqué la société dans une note.

En 2022, la société a géré un total de 272 campagnes promotionnelles, contre 249 en 2021, pour une valeur moyenne de campagne de 263 000 euros, et un total de 15,7 millions de prix versés.

Le nombre de clients est passé de 107 en 2021 à 129 en 2022, reflétant la gestion prudente visant à réduire les risques de concentration de la clientèle. Promotica a fait appel à 150 fournisseurs, dont 10 sous contrat d'exclusivité.

Promotica se négocie dans le vert de 3,2% à 2,92 euros par action.

