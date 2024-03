(Alliance News) - Promotica Spa a annoncé lundi le lancement de deux nouvelles collections courtes, la première dédiée à Unicoop Florence et la seconde à Coop Alleanza 3.0, pour une valeur totale de 9 millions d'euros.

Ces accords marquent également le début du partenariat entre Promotica et Bugatti pour la réalisation de campagnes de fidélisation en Italie et sur certains marchés étrangers.

"Les promotions pour Unicoop Firenze et pour Coop Alleanza 3.0, qui se termineront respectivement le 3 avril et le 12 mai, comprennent de nombreux prix, dont des ensembles de tasses, mugs et petites tasses en verre avec soucoupe en verre, des pots, des théières avec filtre, aux lignes modernes et essentielles. À cela s'ajoutent Uma, la balance de cuisine originale et unique qui, grâce à sa forme iconique, se distingue dans votre cuisine et facilite chaque mesure et préparation, le presse-agrumes électrique Vita au design unique et élégant et, enfin, le grille-pain Volo qui allie design, technologie et polyvalence pour donner plus de goût à vos journées en cuisine et la ligne de couteaux", a expliqué l'entreprise dans une note.

Vendredi, Promotica a clôturé dans le rouge (1,9 %) à 2,12 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

