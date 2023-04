Promotica signe un accord avec Selex d'une valeur de 11 millions d'euros

(Alliance News) - Promotica Spa a annoncé mercredi qu'elle a confirmé sa collaboration avec Selex Gruppo Commerciale en tant qu'unique entrepreneur général pour la conception et la gestion du catalogue des prix nationaux pour une valeur totale de plus de 11 millions d'euros.

Le projet, commandé par Selex Gruppo Commerciale - deuxième acteur italien du secteur de la grande distribution avec une part de marché de 14,7 % - a été lancé en 2022 et se poursuivra jusqu'au 11 février 2024, impliquant six sociétés membres du groupe - ARCA, DIMAR, GMF, MAXIDI, SUPEREMME, UNICOM -, pour un total de plus de 600 points de vente. Le catalogue se caractérise par la présence de nombreux produits de haute qualité conçus pour la maison et la cuisine, mais aussi pour les soins personnels et la relaxation, ainsi que par une vaste section consacrée au bien-être et aux loisirs.

Diego Toscani, PDG de Promotica, a déclaré : "Nous sommes fiers de la confiance que Selex nous a témoignée pour la création du catalogue national qui, pour la deuxième fois, sera entièrement géré par nos soins. Nous pensons que cette opération nous apportera une nouvelle visibilité et une nouvelle autorité dans le secteur de la fidélisation. Cette campagne et les autres opérations nationales que nous avons prévues pour les mois à venir nous confirment comme le partenaire principal pour la gestion des activités de fidélisation des grands noms de la grande distribution".

L'action Promotica est en hausse de 3,5 % à 2,94 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

