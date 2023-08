Propel Funeral Partners Limited est une société australienne qui fournit des services de soins funéraires en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société possède et exploite des entreprises, des propriétés, des infrastructures et des actifs connexes dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, la Tasmanie, l'Australie-Méridionale, l'Australie-Occidentale et la Nouvelle-Zélande. Ses secteurs géographiques comprennent les activités australiennes et les activités néo-zélandaises. L'entreprise fournit des services aux personnes et aux familles qui font face à un décès ou à un deuil, ou qui s'y préparent. Ces services comprennent la collecte et le transfert du défunt, les services mortuaires, l'organisation et la conduite des funérailles, la crémation, l'enterrement et la commémoration. La société acquiert et/ou établit également des actifs de soins funéraires, tels que des salons funéraires, des cimetières et des crématoriums, ainsi que des propriétés et des infrastructures connexes. Elle opère à partir de 159 sites, dont 35 installations de crémation et neuf cimetières.

Secteur Services à la personne