Propel Holdings Inc est une société de technologie financière en ligne basée au Canada. La société se concentre sur l'accès au crédit pour les consommateurs américains qui ont du mal à obtenir du crédit auprès des fournisseurs de crédit traditionnels. Elle fournit des solutions financières en ligne aux consommateurs mal desservis. La société opère sous les marques MoneyKey et CreditFresh. Par le biais d'une plateforme en ligne, les marques Propel proposent une expérience de service à la clientèle, des stratégies automatisées d'acquisition de clients, des modèles de souscription et un système de gestion des prêts du secteur. Elle propose une gamme de produits tels que des prêts à tempérament non garantis entièrement amortissables et des lignes de crédit non garanties à durée indéterminée.