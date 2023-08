Property For Industry Limited est une société d'investissement en propriété industrielle basée en Nouvelle-Zélande. La Société est engagée dans l'investissement et la gestion de biens immobiliers. La Société et sa filiale, P.F.I. Property No. 1 Limited, investissent en Nouvelle-Zélande. Le portefeuille d'investissement de la société comprend environ 97 propriétés. Ses propriétés sont situées à travers la Nouvelle-Zélande dans diverses régions, notamment Avondale, East Tamaki, Mt Wellington, North Shore, Penrose, North Island et South Island. Les immeubles de placement de la société comprennent 15 Copsey Place, 32 Honan Place, 15 Jomac Place, 61-69 Patiki Road, 320 Rosebank Road, 17 Allens Road, 43 Cryers Road, 6-8 Greenmount Drive, 78 Springs Road, 212 Cavendish Drive, 232 Cavendish Drive, 47 Dalgety Drive, 59 Dalgety Drive, 30-32 Bowden Road, 76 Carbine Road, 6 Donnor Place, 47 Arrenway Drive, 4 Autumn Place, 39 Edmundson Street, Napier et 15 Artillery Place, Nelson.

Secteur Développement et opérations immobilières