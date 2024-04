Property For Industry Limited est un véhicule immobilier basé en Nouvelle-Zélande et spécialisé dans l'immobilier industriel. L'activité principale de la société est l'investissement et la gestion de biens immobiliers en Nouvelle-Zélande. La société et sa filiale investissent en Nouvelle-Zélande. Le portefeuille d'investissement de la société comprend environ 93 propriétés. Ses propriétés sont situées à Avondale, East Tamaki, Manukau, Mt Wellington, North Shore, South Island, Penrose et autres. Les biens immobiliers de la société comprennent 15 Copsey Place, 32 Honan Place, 15 Jomac Place, 61-69 Patiki Road, 320 Rosebank Road, 17 Allens Road, 43 Cryers Road, 6-8 Greenmount Drive, 92-98 Harris Road, 212 Cavendish Drive, 232 Cavendish Drive, 47 Dalgety Drive, 61 McLaughlins Road, 30-32 Bowden Road, 50 Carbine Road, 511 Mt Wellington Highway, 2-4 Argus Place, 47 Arrenway Drive, 15 Omega Street, 4 Autumn Place, 6 Autumn Place, 10 Autumn Place, 122 Captain Springs Road et autres.

Secteur Développement et opérations immobilières