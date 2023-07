ProPetro Holding Corp. est une société intégrée de services pétroliers. La société se concentre sur la fourniture de services de fracturation hydraulique, de services filaires et d'autres services complémentaires d'achèvement des champs pétrolifères aux sociétés pétrolières et gazières en amont engagées dans l'exploration et la production (E&P) de ressources pétrolières et de gaz naturel en Amérique du Nord. Ses activités sont principalement axées sur le bassin permien. Le segment des services de complétion comprend la fracturation hydraulique, la cimentation et les opérations filaires. La société possède et exploite une flotte d'unités mobiles de fracturation hydraulique, de cimentation et de câbles, ainsi que d'autres équipements auxiliaires, afin de fournir des services de complétion aux sociétés d'E&P. Elle fournit des services de cimentation pour la complétion des puits de pétrole et de gaz. Elle fournit des services de cimentation pour l'achèvement de nouveaux puits et des travaux de remise en état de puits existants. Elle fournit des services de câblage et des services auxiliaires, tels que le pompage pour la complétion de nouveaux puits de pétrole dans le bassin permien. Les services de tubes enroulés de la société impliquent l'injection de tubes enroulés dans les puits pour effectuer des opérations d'intervention sur les puits de complétion.