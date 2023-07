PROS Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles en tant que service (SaaS). La société propose des solutions qui optimisent les expériences d'achat et de vente. Ses solutions d'intelligence artificielle, d'auto-apprentissage et d'automatisation s'adressent à tous les acheteurs et soutiennent à la fois les entreprises interentreprises et les entreprises grand public dans tous les secteurs verticaux. Ses solutions se concentrent principalement sur la configuration des devis (CPQ), l'optimisation et la gestion des prix, l'optimisation des revenus des compagnies aériennes, la distribution et la vente au détail des compagnies aériennes, et les logiciels de marketing des offres numériques. Son CPQ permet aux utilisateurs de trouver et d'adapter des recommandations de produits, de personnaliser les configurations et de gérer les approbations. Sa suite de produits d'optimisation des revenus des compagnies aériennes comprend Airline Revenue Management, Airline Real-Time Dynamic Pricing et Airline Group Sales Optimizer. Sa gamme de produits de distribution et de vente au détail pour les compagnies aériennes comprend Dynamic Offers et Digital Retail. Ses solutions de marketing des offres numériques comprennent airTRFX, airModules, FareWire et airSEM.

Secteur Logiciels