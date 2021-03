Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. : Pas de retournement en vue 08/03/2021 | 11:28 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 08/03/2021 | 11:28 achat En cours

Cours d'entrée : 2.548€ | Objectif : 2.9€ | Stop : 2.352€ | Potentiel : 13.81% La valeur Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2.9 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.7 fois son chiffre d'affaires.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 2.72 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Sous-secteur Services de sécurités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURI.. 2.46% 1 724 SECOM CO., LTD. -2.74% 18 572 SECURITAS AB 4.97% 5 949 PROSEGUR CASH, S.A. 3.88% 1 506 SIS LIMITED -1.63% 854 CENTRAL SECURITY PATROLS CO.. -7.53% 451

Données financières EUR USD CA 2021 3 570 M 4 229 M - Résultat net 2021 84,1 M 99,6 M - Dette nette 2021 1 125 M 1 332 M - PER 2021 16,5x Rendement 2021 4,97% Capitalisation 1 357 M 1 610 M - VE / CA 2021 0,70x VE / CA 2022 0,61x Nbr Employés 142 291 Flottant 26,0% Prochain événement sur PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. 30/04/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 3,45 € Dernier Cours de Cloture 2,50 € Ecart / Objectif Haut 100% Ecart / Objectif Moyen 38,3% Ecart / Objectif Bas 0,08% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Christian Gut Revoredo Director & Managing Director Antonio Rubio Merino Chief Financial Officer Helena Irene Revoredo Delvecchio Chairman Isidro Fernández Barreiro Non-Executive Vice Chairman Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Independent Director