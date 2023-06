Oddo BHF relève ProSiebenSat.1 à 'Surperformance' - objectif 11 euros

FRANCFORT (dpa-AFX) - La banque d'investissement Oddo BHF a relevé la recommandation de ProSiebenSat.1 de "neutre" à "surperformance" et a augmenté l'objectif de cours de 10 à 11 euros. Dans une étude publiée lundi, l'analyste Jérôme Bodin écrit que l'action de l'entreprise de médias montre désormais une dynamique nettement plus favorable, notamment en raison de la reprise des recettes publicitaires attendue au second semestre. De plus, les estimations de marché n'intègrent pas encore les réductions de coûts possibles. L'assemblée générale annuelle de fin juin devrait s'accompagner d'une stabilisation de la direction de l'entreprise et d'une meilleure prévisibilité stratégique. Une éventuelle fusion avec Sky Deutschland représenterait en outre un potentiel de valeur considérable.

Publication de l'étude originale : 12.06.2023 / 07:57 / CEST

Première diffusion de l'étude originale : 12.06.2023 / 08:04 / MESZ

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

