MILAN (dpa-AFX) - L'ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi, décédé en juin, a laissé un héritage de plusieurs milliards à ses proches parents et amis. Ce sont surtout les deux enfants aînés, Marina et Pier Silvio, qui ont été gratifiés par l'homme politique et entrepreneur. C'est ce qui ressort du testament publié jeudi et cité par l'agence de presse Ansa. Les deux enfants du premier mariage de Berlusconi détiennent désormais ensemble la majorité de 53 pour cent de la holding Fininvest. Celle-ci est entre autres l'actionnaire principal du groupe européen MediaForEuropa (MFE), qui s'appelait auparavant Mediaset et qui est également le principal actionnaire de ProSiebenSat.1 en Allemagne.

En outre, Marina et Pier Silvio Berlusconi obtiennent, grâce à leurs parts, le contrôle des diverses villas, terrains et autres propriétés du patron de la famille, décédé à l'âge de 86 ans. Les trois enfants issus du second mariage - Barbara, Eleonara et Luigi - reçoivent chacun des parts obligatoires de Fininvest.

En outre, Berlusconi a légué 100 millions d'euros à sa dernière compagne, la parlementaire Marta Fascina, âgée de 33 ans, ainsi qu'à son frère Paolo. 30 millions d'euros reviennent à Marcello Dell 'Utri, un confident de longue date. Ce dernier avait autrefois étudié avec Berlusconi, avait cofondé son parti Forza Italia en 1993 et avait ensuite été condamné à deux reprises à des peines de prison pour avoir servi d'intermédiaire entre la mafia et Berlusconi. Les jugements ont à chaque fois été annulés par des instances supérieures./msw/DP/nas