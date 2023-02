Chute de ProSiebenSat.1 - La société reporte ses rapports finaux

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un report surprise de la présentation des comptes du groupe et de ses résultats annuels n'a pas été bien accueilli par la Bourse mardi. Sur la plateforme de trading Tradegate, les titres du groupe de télévision et de médias ont chuté de plus de huit pour cent par moments. En dernier lieu, la perte de cours était encore de deux pour cent, à 9,25 euros.

Pour expliquer ce report, ProSiebenSat.1 a évoqué des "questions réglementaires" en rapport avec l'activité de sa participation Jochen Schweizer mydays. L'activité de cette dernière, qui consiste essentiellement à distribuer des bons, tombe probablement en partie sous le coup de la loi sur la surveillance des services de paiement, a-t-on ajouté. La société examine actuellement une adaptation du modèle commercial de Jochen Schweizer mydays./bek/he