Le MFE italien demande des votes individuels sur les membres du conseil d'administration de ProSieben

Le principal investisseur de ProSiebenSat.1 a demandé des votes individuels sur les membres du conseil exécutif et du conseil de surveillance lors de l'assemblée des actionnaires du mois prochain, ce qui pourrait compliquer les tentatives du groupe médiatique allemand de faire approuver ses candidats.

MediaForEurope (MFE), contrôlé par la famille de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi et précédemment connu sous le nom de Mediaset, détient une participation de plus de 25 % dans ProSieben et a eu des relations parfois tendues avec le groupe allemand.

MFE, qui exploite également des diffuseurs commerciaux en Italie et en Espagne, a investi dans ProSieben en 2019 dans le cadre d'une stratégie transfrontalière visant à relever les défis posés par les géants du streaming et les plateformes publicitaires en ligne.

Mais ProSieben a répondu froidement aux ouvertures de ses principaux investisseurs, poursuivant une voie autonome.

En décembre, ProSieben n'a pas informé MFE à l'avance de la prolongation du contrat de son PDG et de ses propositions de candidats pour le renouvellement de son conseil de surveillance.

Ce geste a déclenché une querelle sur la gouvernance, MFE se réservant le droit de présenter des candidats rivaux à l'AGO avant le 20 avril.

Le mois dernier, ProSieben a déclaré que MFE avait rejeté un siège au conseil de surveillance, suggérant qu'aucun compromis n'avait été trouvé.

"Au lieu d'un vote uniforme comme proposé par la société, MFE a l'intention de permettre à chaque actionnaire d'évaluer et d'approuver individuellement le travail des membres du conseil exécutif et du conseil de surveillance de ProSiebenSat.1", a déclaré MFE dans un communiqué.

Elle a déclaré avoir fait une demande formelle pour les votes individuels à ProSieben le 4 avril, conformément à la loi allemande sur les sociétés par actions.

ProSieben a déclaré qu'elle traiterait la demande conformément aux règles juridiques allemandes. (Reportage de Klaus Lauer et Alexander Huebner, Rédaction d'Elvira Pollina, Édition de Madeline Chambers et Mark Potter)