Le gendarme des médias critique la participation accrue de Berlusconi dans ProSiebenSat.1

MUNICH (dpa-AFX) - Les autorités de régulation de l'audiovisuel de l'Office central des nouveaux médias de Bavière (BLM) voient d'un œil critique la possible augmentation de la participation de la famille Berlusconi dans le groupe de médias ProSiebenSat.1. "Le traité d'Etat sur les médias stipule le principe de l'indépendance de l'Etat et donc l'interdiction de la proximité de l'Etat", a déclaré le président du BLM Thorsten Schmiege au journal financier "Börse Online" (jeudi 19 janvier). Le groupe de médias italien Media For Europe (MFE) de Berlusconi avait annoncé en novembre son intention d'augmenter sa participation jusqu'à 29,9% des droits de vote. Les Italiens détenaient jusqu'à présent environ 22,7%.

En décembre, BLM avait fait savoir, en ce qui concerne la participation actuelle, qu'"avec le taux de participation actuel de 22,72 pour cent, il n'y avait aucun indice d'une influence de MFE sur le groupe ProSiebenSat.1 comparable à une domination" - "par exemple par des liens personnels au niveau de la direction, des réserves d'approbation ou des relations étroites avec les fournisseurs".

Schmiege a déclaré à "Börse Online" que si les projets d'augmentation de la taille de MFE se concrétisaient, le BLM devrait vérifier si cela contrevenait au principe d'indépendance de l'Etat. "Silvio Berlusconi est un sénateur italien et un dirigeant d'un parti politique participant au gouvernement italien. Dans cette mesure, il convient de garder à l'esprit le risque d'influence sur les programmes TV du groupe de chaînes".

Si le dépassement du seuil de 25% constituait une violation du principe d'indépendance de l'Etat, l'une des conditions essentielles d'autorisation pour toutes les chaînes risquerait de ne plus être remplie, explique encore le président du BLM. "Le BLM peut en outre définir une composition de la société du diffuseur qui ne permette à aucun diffuseur d'exercer une influence déterminante dans les organes de la société, ou encore la limitation des droits de vote en matière de programmes."/mis/edh