Le ralentissement de la publicité télévisée plonge ProSiebenSat.1 dans le rouge - Suppression d'emplois

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Le groupe de médias ProSiebenSat.1 est tombé dans le rouge en début d'année en raison de la faiblesse persistante des activités publicitaires à la télévision. Les annonceurs continuent à hésiter à diffuser des publicités à la télévision, car la morosité de la consommation persiste chez les consommateurs. Pour le reste de l'année, le président du groupe Bert Habets compte toutefois sur une amélioration du marché publicitaire et veut en même temps réduire les coûts en supprimant des emplois. "Nous allons surtout supprimer des postes au second semestre", a déclaré le manager lors d'un entretien avec l'agence de presse financière dpa-AFX vendredi. Le cours de l'action a chuté d'un demi pour cent à la mi-journée de vendredi. Le titre est sous pression depuis fin avril, suite à l'annonce faite à l'époque de réduire le dividende.

Le programme d'économies concernera l'ensemble du groupe, a clairement indiqué Habets. Fin mars, le groupe de télévision comptait 7385 emplois à temps plein, soit environ 540 de moins qu'à la même date il y a un an. Interrogée à ce sujet, une porte-parole a expliqué cette baisse par un nombre différent de productions.

Pour le plus grand secteur, le segment du divertissement, les discussions sur la suppression d'emplois sont en cours. Dans les semaines à venir, les derniers détails seront finalisés avec le comité d'entreprise, a déclaré Habets. D'ici là, ProSiebenSat.1 veut agir avec prudence en ce qui concerne le remplacement des postes vacants.

Dans le secteur Commerce et Ventures, le groupe prend des décisions spécifiques pour chaque entreprise. "L'année dernière, nous avons déjà fait très attention aux coûts dans le portefeuille de commerce, dont font partie Flaconi et Verivox. Cela signifie aussi que nous n'avons parfois pas repourvu certains postes", a expliqué Habets. Il n'a pas donné de détails.

ProSiebenSat.1 est en pleine mutation et est entre-temps prêt à se séparer de ses filiales commerciales comme Billiger-Mietwagen.de ou le portail de comparaison Verivox. Cela ne devrait toutefois pas être le cas avant l'année prochaine. "Nous voulons d'abord nous concentrer sur l'augmentation de la rentabilité", a déclaré Habets.

Fin mars, ProSiebenSat.1 avait déjà mis le crayon rouge sur sa filiale de rencontres ParshipMeet. "Nous avons réduit le nombre d'emplois de plus de dix pour cent, surtout aux États-Unis", a déclaré Habets.

Entre-temps, l'ambiance sur le marché publicitaire devrait bientôt s'améliorer, a déclaré le dirigeant du groupe, confiant : "Dès le mois de juin, nous constatons des améliorations significatives dans les réservations publicitaires par rapport aux mois précédents". En conséquence, le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) du deuxième trimestre devrait se situer dans une fourchette moyenne à élevée de plusieurs dizaines de millions d'euros, a indiqué l'entreprise du MDax à Unterfohring près de Munich.

Pour l'ensemble de l'année, le manager continue de tabler sur un chiffre d'affaires de 3,95 à 4,25 milliards d'euros et sur un résultat d'exploitation ajusté de 550 à 650 millions d'euros. En comparaison avec les nouvelles valeurs ajustées de l'année précédente, les résultats 2023 pouvaient être aussi bien supérieurs que inférieurs.

Le groupe veut compenser cette année le manque de chiffre d'affaires à un chiffre dans le domaine de la publicité télévisée par la croissance du portefeuille numérique. Au final, ProSiebenSat.1 veut présenter pour 2023 un bénéfice corrigé des effets exceptionnels, des amortissements et des dépréciations, qui devrait se situer dans une fourchette moyenne de deux chiffres en millions d'euros, en dessous de la valeur de 301 millions d'euros de l'année précédente.

En début d'année, le résultat net ajusté était toutefois négatif, à moins 15 millions d'euros, contre plus 38 millions d'euros il y a un an. Le chiffre d'affaires a chuté de plus de 13 pour cent à 816 millions d'euros au cours de la même période, manquant ainsi les estimations des analystes.

Le secteur du divertissement, dans lequel se trouve également la publicité télévisée, contribue de loin à la majeure partie du résultat du groupe. Le chiffre d'affaires de ce secteur a chuté d'un cinquième.

ProSiebenSat.1 avait ajusté les valeurs de l'année précédente au niveau du groupe après le débat sur la comptabilisation correcte des ventes de bons chez Jochen Schweizer Mydays. Des incertitudes concernant cette filiale relativement petite ont entraîné des semaines turbulentes pour le groupe et ont notamment attiré l'attention de l'autorité de surveillance financière Bafin.

Entre-temps, on attend avec impatience de voir dans quelle mesure le grand actionnaire MediaForEurope (MFE) pourra étendre son influence chez ProSiebenSat.1. Le groupe contrôlé par la famille de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi détient près de 30 pour cent de l'entreprise d'Unterfohring, instruments financiers compris. MFE veut faire entrer sa représentante Katharina Behrends au conseil de surveillance. ProSiebenSat.1 avait annoncé officiellement mercredi la candidature de l'ex-directrice d'Universal NBC. L'entrée de Behrends au conseil de surveillance est considérée comme acquise dans les milieux de la branche.

L'élection de l'ancien manager de Beiersdorf, Thomas Ingelfinger, est également considérée comme probable. Au total, quatre sièges sont à pourvoir au conseil de surveillance lors de l'assemblée générale du 30 juin, dont celui de Bert Habets, après que celui-ci soit devenu président du groupe en novembre dernier. Parmi les autres candidats figurent Katrin Burkhardt, actuellement membre du conseil de surveillance de la banque privée Oddo Bhf, et Cai-Nicolas Ziegler, président du directoire de l'entreprise de technologie de la santé Doctari Group.

Le deuxième plus grand actionnaire est le groupe de médias PPF, avec un total d'environ 13 pour cent, qui est contrôlé par la milliardaire tchèque Renata Kellnerova. Selon ses propres informations, le groupe exploite plusieurs entreprises de télévision et de médias en ligne en Europe centrale et du sud-est, comme Central European Media, qui compte un grand nombre de chaînes de télévision. Il se considère comme un investisseur actif dans les domaines des télécommunications, des médias et de la technologie./ngu/tav/mis