Müller élu nouveau président du conseil de surveillance de Corint Media

BERLIN (dpa-AFX) - Michael Müller de ProSiebenSat.1 Media a été élu nouveau président du conseil de surveillance de la société de gestion collective Corint Media. C'est ce qu'a annoncé Corint Media jeudi à Berlin. L'entreprise s'occupe des droits d'auteur et des droits voisins de chaînes de télévision et de radio privées allemandes et internationales ainsi que de nombreuses maisons de presse. Corint Media est - avec par exemple VG Wort, Gema, VG Bild-Kunst et GVL - l'une des 13 sociétés de gestion collective autorisées en Allemagne. Elle est placée sous la surveillance de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA).

Müller, qui est "Chief Distribution Officer, Legal & Regulatory et responsable de la politique des médias" chez ProSiebenSat.1, succède à Torsten Rossmann, dont le mandat de longue date à la tête du conseil de surveillance a pris fin fin en 2022 - suite à son départ d'Axel Springer. Ralph Sammeck (RTL Deutschland) succède à Müller au poste actuel de vice-président du conseil de surveillance.

Selon le communiqué, Müller a déclaré : "L'évolution actuelle dans le domaine de l'intelligence artificielle, en particulier, nous place devant de grands défis pour assurer durablement le financement de nos contenus. Cela vaut tout autant pour la télévision, la radio et les médias imprimés et numériques, qui sont indispensables à la diversité de la presse et au bon fonctionnement du discours démocratique."/gth/DP/men