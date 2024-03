ProSiebenSat.1 Media SE figure parmi les principaux groupes de médias européens. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de chaînes TV gratuites (60,9%) : 12 chaînes TV exploitées à fin 2019, dont 7 en Allemagne (SAT.1, ProSieben, Kabel 1, Sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX et Kabel eins Doku), 4 en Autriche (PULS4, PULS24, ATV et ATV2) et en Suisse (OCHT). Le groupe développe également une activité d'exploitation de chaînes TV payantes ; - production de contenus audiovisuels (15,8%) ; - autres (23,3%) : développement de sites Internet, édition de contenus mobiles et sur Internet, prestations de services interactifs, exploitation de stations radio, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (52,8%) et autres (47,2% ; ventes de publications, de droits audiovisuels, de services multimédias, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (78,3%), Etats-Unis (13,1%), Autriche et Suisse (6,7%), Royaume Uni (1,3%) et autres (0,6%).

Secteur Diffusion