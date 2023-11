UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSieben a décidé de mettre fin à l'émission de journal "Zervakis & Opdenhovel. Live", la prise. Le 20 décembre, après 77 émissions, la dernière édition sera diffusée, comme l'a annoncé la chaîne privée vendredi à Unterfohring près de Munich. Il n'y aura pas de suite en 2024. Le nouveau président de ProSieben, Hannes Hiller, a déclaré : "C'est une décision très douloureuse de ne pas poursuivre #ZOL en 2024. Je remercie l'équipe de rédaction de #ZOL et nos présentateurs Linda Zervakis et Matthias Opdenhovel d'avoir toujours travaillé avec le plus grand engagement et une grande passion pour #ZOL".

Après que l'ex-présentatrice du "Tagesschau" Zervakis (48) ait quitté ARD pour ProSieben, elle a présenté avec Opdenhovel (53) depuis septembre 2021, d'abord le lundi soir en prime time à 20h15, le format qui est un mélange d'information et de divertissement. L'émission faisait partie des efforts du groupe de chaînes ProSiebenSat.1 pour présenter davantage de contenus journalistiques dans son programme. Il s'est avéré assez rapidement que les taux d'audience TV n'allaient pas grimper en flèche. Après seulement deux mois, la chaîne a changé de cap et a déplacé le créneau horaire hebdomadaire au mercredi soir, après l'émission comique "TV total".

Dans son communiqué de presse, ProSieben n'a pas donné de raison concrète pour l'arrêt du format. Le directeur de la chaîne Hiller a fait savoir à propos de l'avenir : "ProSieben ne réduira pas son engagement journalistique. Nous essaierons à l'avenir de diffuser plus de reportages sous le label "ProSieben THEMA." en prime time". En même temps, on veut et on va continuer à travailler en étroite collaboration et en toute confiance avec Zervakis et Opdenhovel./rin/DP/nas