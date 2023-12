UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 diffusera moins de séries et de films américains et misera plutôt sur des contenus produits localement. La part de contenus sous licence américaine sera réduite au profit de formats locaux, a annoncé mardi le groupe de médias à Unterfohring près de Munich. Cette décision met fin à une longue pratique de contrats de licence à long terme en lien avec les studios hollywoodiens. Parallèlement, le groupe continuera d'acheter des contenus sous licence américaine sur une base sélective.

Selon les indications de l'entreprise cotée en bourse, cette mesure implique une dépréciation de la valeur du patrimoine de programmes d'un montant pouvant atteindre 250 millions d'euros et une provision pour des contrats d'acquisition de patrimoine de programmes futurs d'un montant pouvant atteindre 90 millions d'euros. Le groupe a assuré que ces deux effets exceptionnels n'auraient aucun impact sur les chiffres clés ajustés en 2023. Il n'y a pas non plus de modification de l'endettement financier net. L'année prochaine, ProSiebenSat.1 veut se concentrer encore plus sur les contenus locaux exclusifs. Les dépenses de programme augmenteront donc d'environ 80 millions d'euros pour atteindre environ 1,05 milliard d'euros. Cela devrait profiter à la plateforme de streaming Joyn, ainsi qu'aux programmes télévisés en prime time de Sat.1 et ProSieben.

Au cours des dernières décennies, les chaînes privées ont souvent diffusé des séries ou des films américains dans leurs programmes. Aujourd'hui encore, les Etats-Unis sont considérés comme le lieu où naissent les tendances en matière de programmes. Dernièrement, on a pu observer dans ce pays que les chaînes de télévision et de streaming publiques et privées ainsi que les fournisseurs de streaming mondiaux misent de plus en plus sur les contenus locaux sur leurs marchés respectifs.

Selon les indications du groupe, les investissements supplémentaires dans les programmes entraîneront en 2024 une charge sur le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) dans le segment du divertissement. Le groupe a souligné que la croissance du segment serait toutefois renforcée à long terme et que la numérisation serait accélérée.

ProSiebenSat.1 s'attend à une légère reprise du chiffre d'affaires publicitaire en 2024. Dans l'ensemble, on s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires global du groupe et à une évolution stable de l'Ebitda (ajusté) par rapport à 2023. Cette année, selon l'entreprise du MDax, l'Ebitda ajusté se situera dans le bas de la fourchette de 600 millions d'euros plus ou moins 50 millions d'euros et le chiffre d'affaires du groupe sera légèrement inférieur à la fourchette cible de 4,1 milliards d'euros plus ou moins 150 millions d'euros./rin/DP/he