ProSiebenSat.1 : publication préliminaire meilleure que prévu

ProSiebenSat.1 gagne près de 5% à Francfort, le groupe de médias ayant fait part, à titre préliminaire, d'un EBITDA d'environ 700 millions d'euros et de revenus de 4,04 milliards pour 2020, des niveaux dépassant ses propres objectifs comme les consensus.



L'Allemand explique avoir bénéficier d'une forte performance au dernier trimestre, à laquelle tous ses segments ont contribué, et cite une amélioration continue de l'activité publicitaire au cours de l'année 2020, en dépit de l'impact de la pandémie de Covid-19.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.