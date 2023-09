BONN (dpa-AFX) - Jusqu'à présent, les matchs de la Coupe du monde de basket-ball de l'équipe nationale allemande étaient exclusivement diffusés par la chaîne de télévision Telekom MagentaSport. Mais cela pourrait changer. Après avoir atteint le tour à élimination directe, Telekom se dit prêt à revendre les droits de retransmission en direct des matchs de la sélection allemande. "Nous échangeons régulièrement avec d'autres partenaires médias et des chaînes de télévision gratuites sur les possibilités de coopération en matière de droits sportifs, comme dans le cas de la Coupe du monde de basket-ball", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à l'agence de presse allemande. "Si une coopération est judicieuse pour les deux parties, une exploitation des contenus par d'autres partenaires médias peut être possible".

MagentaSport retransmettra gratuitement les matchs allemands et les autres rencontres seront payantes. Contrairement à l'année dernière, où RTL était intervenue à partir des quarts de finale lors du championnat d'Europe à domicile, un tel mot d'ordre ne se dessine pas encore pour la Coupe du monde en Asie. RTL a déjà annulé sa participation. Dans l'état actuel des choses, il ne faut pas non plus s'attendre à une participation d'ARD et de ZDF. Chez ProSiebenSat.1, on a déclaré lundi : "Nous ne diffuserons pas de matchs de la Coupe du monde".

Dans un communiqué, la première chaîne avait déclaré le week-end dernier : "ARD et ZDF couvriront bien sûr aussi cette Coupe du monde dans divers formats et par divers moyens de diffusion". 2023 "a déjà été marqué par divers points forts sportifs, comme par exemple la Coupe du monde de football féminin, le Tour de France, les Special Olympics et les Championnats du monde d'athlétisme en été, et ARD et ZDF doivent fixer des priorités compte tenu des ressources et des capacités de programmation limitées".

"Nous sommes les détenteurs exclusifs des droits médiatiques de tous les matches de la Coupe du monde en Allemagne et pouvons décider librement d'une éventuelle sous-licence", a déclaré le porte-parole de Telekom. Les chaînes publiques ont déjà "acquis d'importants droits de réutilisation", a-t-il expliqué. Nous "travaillons" également avec d'autres partenaires médias. Mais des matchs en direct sont également possibles.

Le président du basket-ball allemand Ingo Weiss avait déclaré auparavant : "Le basket-ball est à la disposition d'un large public, car Magenta est diffusé en clair. Tous ceux qui veulent le regarder peuvent le faire dans une excellente qualité". Il est toutefois "dommage que l'ARD ou la ZDF n'en parlent pas"./mrs/DP/ngu