ALSET CAPITAL INC. annonce la nomination de Morgan Good au poste de directeur

ALSET CAPITAL INC. a annoncé la nomination de M. Morgan Good en tant que membre du conseil d'administration de la société, avec effet immédiat. M. Good est un investisseur en capital-risque avec près de 20 ans d'expérience en tant que professionnel des marchés financiers dans les domaines de la finance, des fusions et acquisitions, de la restructuration et du développement des entreprises, ainsi que du marketing. M. Good a siégé à divers conseils d'administration dans plusieurs secteurs et agit actuellement en tant que président, PDG et directeur de Carlyle Commodities Corp.

Morgan a été directement et indirectement responsable de la levée de plus de ~100 millions de dollars + au cours de sa carrière concernant de nombreux émetteurs privés et publics.