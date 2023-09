Prosomnus Inc est une société engagée dans la recherche de technologies médicales dentaires. La société est principalement engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux intra-oraux de précision. Les produits de la société comprennent l'appareil de sommeil et de ronflement MicrO2, l'appareil de sommeil et de ronflement IA, l'appareil de sommeil et de ronflement CA, l'appareil de sommeil et de ronflement PH et l'appareil de sommeil et de ronflement EVO, qui sont utilisés dans le traitement et la gestion de l'apnée obstructive du sommeil légère à modérée. Les appareils intra-oraux de précision de la société sont personnalisés en fonction de l'anatomie et du plan de traitement de chaque patient.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés