Prospa Group Ltd est une société de technologie financière basée en Australie. La société fournit des produits et des services de gestion des flux de trésorerie. Ses activités consistent principalement à accorder des prêts aux petites entreprises en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle facilite les recommandations et l'acquisition de clients à partir d'un réseau de partenaires de distribution, y compris des courtiers financiers, des réseaux d'agrégateurs, des affiliés en ligne, des comptables et d'autres conseillers. Le moteur de décision de crédit (CDE) permet d'approuver et d'adopter une tarification dynamique basée sur le risque, où les taux d'intérêt associés à une facilité sont basés sur l'évaluation du risque de crédit pour les clients individuels. Le CDE permet à l'entreprise d'évaluer rapidement les opportunités et les risques potentiels dans l'ensemble du portefeuille. Sa gamme de produits comprend un prêt aux petites entreprises et une ligne de crédit. La société a lancé les prêts aux entreprises Prospa Plus, qui offrent une meilleure qualité de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME).