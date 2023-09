Prospech Limited est une société basée en Australie, engagée dans l'exploration minière avec des projets en Slovaquie. La société, par l'intermédiaire de ses filiales Slovenske Kovy s.r.o. et Prospech Slovakia s.r.o., possède sept licences d'exploration. Ces licences d'exploration comprennent la licence d'exploration Kolba, la licence d'exploration Hodrusa-Hamre, la licence d'exploration Nova Bana, la licence d'exploration Rudno, la licence d'exploration Pukanec, la licence d'exploration Jasenie et la licence d'exploration Cejkov-Zemplin. Le permis d'exploration de Kolba est situé dans le centre de la Slovaquie. Le permis d'exploration Hodrusa-Hamre est situé à environ 200 kilomètres à l'est de Vienne. Le permis d'exploration Hodrusa-Hamre couvre une superficie d'environ 102 kilomètres carrés (km2). Le permis d'exploration Nova Bana contient des minéralisations d'or et d'argent dans le système de veines Krakauer. Le permis d'exploration Jasenie est situé à environ 90 km2 au nord-est de la zone du permis Hodrusa-Hamre, sur le versant sud des montagnes Nizke Tatry.

Secteur Sociétés minières intégrées