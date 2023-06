Le réparateur de crédit PGX entame une procédure de faillite avec un prêt de 12 millions de dollars

Le juge des faillites Craig Goldblatt de Wilmington, dans le Delaware, a approuvé le prêt, permettant à PGX, qui exploite creditrepair.com, credit.com et Lexington Law, d'emprunter des fonds supplémentaires auprès de ses principaux créanciers, Blue Torch Finance LLC et Prospect Capital Corp. Blue Torch contrôle le prêt de premier rang de 243,5 millions de dollars de PGX et pourrait devenir propriétaire de la société si aucun autre acheteur n'émerge.

PGX a déposé son bilan lundi, invoquant une perte récente dans le cadre d'un procès intenté par le CFPB au sujet de la facturation de ses services de réparation de crédit. L'agence de protection des consommateurs réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à PGX, après qu'un juge fédéral de l'Utah a statué en mars que la société avait enfreint une loi fédérale interdisant la facturation préalable des services de réparation de crédit.

L'avocat de PGX, Spencer Winters, a déclaré lors d'une audience au tribunal mardi que PGX s'était déclarée en faillite avec environ 4 millions de dollars en caisse, ce qui est loin d'être suffisant pour payer le jugement proposé par le CFPB.

Le litige a également contraint PGX à réduire considérablement ses activités, ce qui a rendu plus difficile le remboursement de plus de 400 millions de dollars de prêts qui ne sont pas liés au procès, a déclaré M. Winters.

PGX a cessé toute activité de télémarketing et de facturation mensuelle pour environ 80 % de ses clients, en raison de la décision du tribunal de l'Utah selon laquelle elle ne peut pas envoyer de factures aux clients qui se sont inscrits par téléphone sans prouver que leur cote de crédit s'est améliorée. L'entreprise a récemment licencié 900 employés, n'en laissant plus que 300 sur le carreau.

Le CFPB a refusé de commenter la faillite de PGX. Le CFPB a refusé de commenter la faillite de PGX, qui aurait perçu 3,1 milliards de dollars de frais initiaux indus de la part de quatre millions de consommateurs, dont 15 dollars de frais d'inscription et 15 dollars de frais de service mensuels.

PGX a déclaré que 71 % de ses clients avaient amélioré leur cote de crédit grâce à ses services.

L'affaire est PGX Holdings Inc, U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware, No. 23-10718.

Pour PGX : Whitney Fogelberg et Spencer Winters de Kirkland & Ellis.

