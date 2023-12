Prospect Ridge Resources Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada qui se concentre sur l'exploration aurifère. La société est principalement engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés de ressources au Canada. Les projets de la société comprennent la propriété Holy Grail et la propriété Knauss Creek. La propriété Holy Grail est située à environ 10 kilomètres au nord de Terrace, en Colombie-Britannique (BC). La propriété couvre environ 70 100 hectares. Le bloc de claims Holy Grail compte plus de 12 anciennes mines d'or et d'argent en roche dure dans un rayon de 15 kilomètres. La propriété Knauss Creek est située à environ 35 kilomètres au nord-est de la ville de Terrace, dans la province de Colombie-Britannique, au Canada. Le projet couvre une superficie d'environ 32 kilomètres carrés.

Secteur Métaux et minéraux précieux