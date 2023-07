QUÉBEC, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer l’intégration réussie de son logiciel avancé LeddarVision™ avec le système de vision périphérique de pointe de Ficosa, ainsi qu’avec d’autres capteurs comme des radars, une IMU et un GPS. Ficosa est une entreprise mondiale de premier plan dédiée à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation de solutions de vision, de sécurité et d’efficacité avancées pour l’industrie automobile.



Cette étape importante marque un grand pas en avant dans la collaboration stratégique annoncée en décembre 2022 par Ficosa portant sur l’intégration du logiciel LeddarVision dans les systèmes ADAS de Ficosa pour le stationnement. LeddarVision est un logiciel de fusion de capteurs et de perception performant qui génère des modèles 3D extrêmement précis de l’environnement du véhicule, élaborés à partir des données brutes en provenance des capteurs. L’intégration de ce logiciel avec la technologie de vision réputée de Ficosa met en évidence le plein potentiel d’utilisation de l’assistant de stationnement intelligent de Ficosa dans les systèmes ADAS et AD.

Dans le cadre de leur vision commune de la consolidation du véhicule autonome, LeddarTech et Ficosa continuent de renforcer leur collaboration stratégique en vue de développer un assistant de stationnement intelligent avant-gardiste, permettant une perception de l’environnement encore plus détaillée. Les équipes d’architecture matérielle et logicielle commenceront à équiper une voiture en Israël qui sera utilisée, en collaboration, pour développer et démontrer les fonctionnalités de perception touchant la conduite et l’aide au stationnement intelligentes. Ensuite, deux autres véhicules seront ajoutés à la flotte en Europe afin de présenter la mise en œuvre logicielle et matérielle complète entourant l’aide au stationnement intelligente.

« LeddarTech est très heureuse de participer à cette collaboration et de célébrer le succès de l’intégration de son logiciel LeddarVision et de la technologie de vision de Ficosa », a fait remarquer Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Cette relation est motivée par notre engagement à repousser les limites de la technologie automobile en fournissant des solutions de pointe qui améliorent la sécurité, l’efficacité et l’expérience conducteur. Notre équipe est enthousiaste à l’idée de continuer à travailler avec Ficosa sur la prochaine phase de la collaboration », a conclu M. Boulanger.

« Chez Ficosa, nous nous efforçons de contribuer à la construction d’une mobilité future plus sûre, plus confortable et plus efficace pour tout le monde », a indiqué pour sa part Josep Maria Forcadell, chef de la technologie chez Ficosa. « Dans ce sens, cet assistant de stationnement automatique intelligent innovateur, qui combine les fonctionnalités de fusion de bas niveau et de perception de LeddarTech et le système de vision périphérique de Ficosa, aura un impact positif important en permettant une perception encore plus précise et détaillée de l’environnement », a conclu M. Forcadell.

À propos de Ficosa

Ficosa est une entreprise mondiale de premier plan dédiée à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation de solutions de vision, de sécurité et d’efficacité avancées pour l’industrie automobile, et qui a pour vocation de contribuer à la société par son engagement dans l’innovation technologique, les valeurs humaines et l’efficacité énergétique. Fondée en 1949 et basée à Barcelone, Ficosa emploie actuellement plus de 8 500 personnes et dispose de centres de production et de R&D ainsi que de bureaux de vente en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique. Le système de surveillance de recul intelligent IRMS de Ficosa, le produit phare de l’entreprise, est reconnu par les principaux équipementiers automobiles du monde entier. www.ficosa.com

Médias sociaux : Twitter @FICOSA_Int ; LinkedIn Ficosa

Pour renseignements : service des communications de Ficosa

Mònica Acero : macero@llorenteycuenca.com +34 615 07 59 81

Pau Guerrero : pguerrero@llorenteycuenca.com

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions de perception logicielles complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome (AD). Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique l’intelligence artificielle avancée et des algorithmes de vision numérique afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Détentrice de plus de 150 brevets accordés ou déposés qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion des données de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 daniel.aitken@leddartech.com

Site web, relations investisseurs : https://investors.leddartech.com

: Contact, relations investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@IcrInc.com

: Kevin Hunt, ICR Inc. Contact, médias financiers : Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.