Prosper Gold Corp. est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La principale activité commerciale de la société est l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada. Ses projets comprennent Golden Sidewalk et Star. Le projet Golden Sidewalk est un projet d'exploration aurifère à l'échelle du district couvrant plus de 160 kilomètres carrés (km2) de concessions minières et de baux miniers contigus dans la ceinture de roches vertes occidentale de Birch-Uchi, à environ 60 kilomètres (kms) à l'est de Red Lake, en Ontario. Le projet est situé sur le côté ouest de la ceinture de roches vertes de Birch-Uchi, avec la ceinture de roches vertes de Red Lake à l'ouest, et fait partie de la sous-province d'Uchi de la province structurale du Supérieur. Le projet Star est une découverte de cuivre-or située au nord-ouest de Telegraph Creek, en Colombie-Britannique, dans la région de l'arche de Stikine, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. La propriété compte plus de 19 titres miniers couvrant une superficie de 6 829 hectares (ha) à environ 100 km au sud-ouest de Dease Lake.

Secteur Or