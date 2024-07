Prosperity Bancshares, Inc. est un holding financier régional qui fournit des services bancaires personnels et des investissements aux consommateurs et aux entreprises dans tout le Texas et l'Oklahoma. Les produits de dépôt traditionnels de la société comprennent des certificats de dépôt, des comptes de chèques à intérêts, des comptes du marché monétaire et des comptes d'épargne. Elle propose également des solutions bancaires numériques, des cartes de crédit et de débit, des services hypothécaires, des services de courtage de détail, des services de fiducie et de gestion de patrimoine, et des services de gestion de trésorerie. Elle exploite environ 288 agences bancaires à service complet : 65 dans la région de Houston, y compris The Woodlands ; 30 dans la région du sud du Texas, y compris Corpus Christi et Victoria ; 62 dans la région de Dallas/Fort Worth ; 22 dans la région de l'est du Texas ; 31 dans la région du centre du Texas, y compris Austin et San Antonio ; 49 dans la région de l'ouest du Texas, y compris Lubbock, Midland-Odessa, Abilene, Amarillo et Wichita Falls ; 15 dans la région de Bryan/College Station ; 6 dans la région du centre de l'Oklahoma ; et 8 dans la région de Tulsa, en Oklahoma.

Secteur Banques