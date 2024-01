(Alliance News) - Prospex Energy PLC a déclaré vendredi que la production de gaz était stable sur le projet italien et que des tests supplémentaires étaient attendus dans les semaines à venir.

L'investisseur de projets de gaz et d'électricité centré sur l'Europe a déclaré que le puits de gaz Podere Maiar-1 du champ Selva dans le nord de l'Italie fonctionnait "comme prévu" après six mois de "forte production de gaz". La production du puits a commencé en juillet et s'élevait à 62 000 mètres cubes standard par jour en octobre.

L'information a été communiquée par Po Valley Operations Pty Limited, une filiale de Po Valley Energy Ltd, qui est l'opérateur et l'actionnaire majoritaire du puits. Prospex détient une participation de 37 % dans Selva Malvezzi, tandis que Po Valley Energy détient les 67 % restants.

La période d'essais de Po Valley a permis de définir les performances optimales du puits et de confirmer que les essais ont été "réalisés avec succès à différents niveaux de production".

Des programmes de travail sur les nappes ont été menés à bien pour surveiller le comportement du puits, et la société a déclaré que les tests de volumes de production auront lieu au cours des quatre prochaines semaines à un niveau compris entre 78 000 et 80 000 mètres cubes standard par jour. Ces tests seront suivis d'un programme supplémentaire d'exploitation de la nappe avant qu'un débit à long terme ne soit fixé.

Prospex a déclaré que cette période de confirmation permettra à Po Valley d'établir un débit optimal à Podere Maiar et le taux de production à long terme le plus efficace.

La société a confirmé que le potentiel d'accroissement de la concession de Selva Malvezzi progresse " à un rythme soutenu ", Po Valley ayant conclu des accords avec les propriétaires fonciers locaux et les autorités réglementaires pour lancer des programmes de forage à Selva nord, sud et est.

Mark Routh, directeur général, a déclaré : "L'opérateur de notre concession de production Selva Malvezzi, Po Valley Energy, poursuit avec diligence la surveillance et la maintenance de la performance des puits et des installations de production afin d'assurer un flux de revenus sûr et fiable à partir de l'actif.

Les actions de Prospex étaient en hausse de 2,4 % à 5,63 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.