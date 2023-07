Prospex Energy PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les projets européens de gaz et d'électricité. La société est en train de constituer un portefeuille d'investissement dans la production de gaz et d'électricité, axé sur les opportunités européennes terrestres à un stade avancé. La société détient des intérêts dans le projet El Romeral, le projet Tesorillo et le permis d'exploration Podere Gallina. Le projet de production d'électricité à partir de gaz El Romeral est situé dans le sud de l'Espagne. Le projet El Romeral compte trois puits de production, El Ciervo-1, Santa Clara-1 et Sevilla-3. Le projet Tesorillo, dans la province de Cadix, dans le sud de l'Espagne, contient une découverte de gaz connue qui pourrait contenir des ressources prospectives brutes non risquées d'environ 830 milliards de pieds cubes de gaz. Tesorillo comprend deux licences d'exploration pétrolière, les permis Tesorillo et Ruedalabola, qui couvrent environ 38 000 hectares au total. Le permis d'exploration Podere Gallina est situé à terre dans le nord de l'Italie, dans le bassin de la vallée du Pô.