ProStar Holdings Inc. est une société de technologie géospatiale qui développe des solutions basées sur le logiciel-service (SaaS). La société fournit des solutions de cartographie de précision et des logiciels d'intelligence géospatiale, conçus pour améliorer la gestion et la maintenance du cycle de vie des actifs pour les industries centrées sur les actifs. Le produit PointMan de l'entreprise est une application logicielle mobile et en nuage. PointMan fournit une solution de cartographie de précision qui permet de capturer, d'enregistrer, d'afficher et de gérer les infrastructures critiques en temps réel, y compris les routes, les ponts, les chemins de fer, les pipelines et les services publics. L'entreprise opère dans un seul secteur d'activité, fournissant des logiciels d'intelligence géospatiale pour les industries centrées sur les actifs. Sa solution permet d'accéder en temps réel à des informations de localisation précises sur ce qui se trouve sous la surface de la terre.

Secteur Services et conseils en informatique