Prosus N.V. : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 30/04/2021 | 16:42 Tommy Douziech 30/04/2021 | 16:42 achat En cours

Cours d'entrée : 90.8€ | Objectif : 109.05€ | Stop : 87.1€ | Potentiel : 20.1% Le titre Prosus N.V. fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 109.05 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Prosus N.V. représente actuellement 4.63 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 18/11/2020 au cours de 90.73 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 86.92 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 86.92 EUR.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. Sous-secteur Services Internet - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PROSUS N.V. 3.21% 178 209 TENCENT HOLDINGS LIMITED 11.97% 773 827 NETFLIX, INC. -5.87% 225 692 AIRBNB, INC. 21.04% 106 472 UBER TECHNOLOGIES, INC. 7.71% 102 220 NASPERS LIMITED 10.17% 96 830 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. -16.69% 50 065 DOORDASH, INC. 5.16% 48 255 KAKAO CORP. 50.19% 45 541 - BILIBILI INC. 33.71% 44 056 PINTEREST, INC. 3.51% 43 440

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 4 736 M - 3 935 M Résultat net 2021 5 321 M - 4 421 M Dette nette 2021 1 020 M - 847 M PER 2021 31,1x Rendement 2021 0,06% Capitalisation 178 Mrd 177 Mrd 148 Mrd VE / CA 2021 37,9x VE / CA 2022 28,8x Nbr Employés 20 000 Flottant 27,0% Prochain événement sur PROSUS N.V. 21/06/21 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 130,24 € Dernier Cours de Cloture 91,20 € Ecart / Objectif Haut 79,8% Ecart / Objectif Moyen 42,8% Ecart / Objectif Bas -8,99% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Robert van Dijk Chief Executive Officer & Executive Director Vasileios Sgourdos Financial Director & Executive Director Patrick Luke Kolek Chief Operating Officer Hendrik Jacobus du Toit Lead Independent Non-Executive Director Craig Lawrence Enenstein Independent Non-Executive Director