PROSUS : Credit Suisse débute le suivi avec un conseil favorable

Credit Suisse a entamé le suivi de Prosus avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 126 euros. Le bureau d'études juge trop élevée la cote de 41% par rapport à la valeur de ses actifs en portefeuille.



" Le groupe dispose d'un noyau important et très rentable comprenant Tencent, Mail.ru et ses "entreprises de commerce électronique rentables", qui, selon nos estimations, ont généré 5,1 milliards de dollars de dollars de bénéfices au cours de l'année fiscale 2020, en croissance de 18 % ; ceci, en plus d'un bilan solide (4,3 milliards de dollars de liquidités nettes en septembre 2020) " ajoute-il.