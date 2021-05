Une fois la transaction achevée, le flottant de Prosus en sera significativement amélioré, ce qui fera entrer la société parmi les 20 entreprises les plus importantes de l'EURO STOXX 50. Le management vante l'amélioration de la dynamique commerciale globale de Prosus. Naspers restera domiciliée en Afrique du Sud et devrait rester la plus grande société cotée au JSE. Prosus conservera sa cotation secondaire au JSE.