Prosus N.V. est une société holding au service du groupe mondial de consommateurs sur Internet (Naspers). Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion de plateformes sociales et de contenus numériques (72,4%) : via Tencent et VK ; - exploitation de plateformes Internet (27,6%) : via notamment les plateformes d'annonces classifiées (OLX, Avito, etgo, etc.), de paiements mobiles et électroniques (PayU), de commerce électronique (eMAG), de prise de commandes et de livraison en ligne de repas (Delivery Hero, Swiggy et iFood) et d'éducation en ligne (Stack Overflow, Skillsoft et GoodHabitz). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (52,7%), Amérique Latine (26,7%), Asie (10,2%), Amérique du Nord (9,4%) et autres (1%).

Secteur Internet