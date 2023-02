GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Mosman obtient un certificat de site sacré à Amadeus

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Proteome Sciences PLC, hausse de 32% à 4,94 pence, fourchette à 12 mois 3,2p-5,35p. Le fournisseur de services de développement de médicaments indique que le chiffre d'affaires en 2022 est estimé avoir augmenté de 53% à 7,8 millions de GBP, contre 5,1 millions de GBP en 2021, les services ayant connu une croissance de 42%. Les ventes, les redevances et les jalons attribuables aux réactifs TMT/TMTpro sont estimés avoir augmenté de 56 %. Les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sont estimés à 2,0 millions de GBP, multipliés par rapport aux 600 000 GBP de 2021. En ce qui concerne 2023, Proteome prévoit une nouvelle croissance des réactifs et une forte progression des services, avec plus de 1,1 million de GBP de commandes reportées sur la nouvelle année.

Mosman Oil & Gas Ltd, hausse de 11% à 0,06 p, fourchette sur 12 mois 0,05 p-0,17 p. L'explorateur, développeur et producteur de pétrole reçoit un certificat de dégagement de site sacré pour le permis EP145, dans la zone hautement prospective du bassin d'Amadeus en Australie centrale. Le certificat est fourni par le Central Land Council. Le président John Barr déclare que le SSCC est un "grand pas en avant" pour décrocher plusieurs autres approbations pour son programme sismique d'exploration du permis.

AIM - LOSERS

Verditek PLC, baisse de 26% à 0,54p, variation sur 12 mois 0,5p-3,0p. Le producteur de panneaux solaires dit avoir reçu un avis de résiliation de son accord de distribution avec son partenaire Bradclad Group. En octobre, la société avait déclaré qu'elle ne pouvait plus être considérée comme le "fournisseur exclusif" d'une joint-venture entre Bradclad et le fabricant norvégien de membranes de toit monocouche en PVC Protan. Elle avait déclaré à l'époque avoir été informée que Bradclad travaillait avec un autre fabricant. Verditek ajoute lundi : "La société a entrepris des démarches pour le recouvrement des sommes dues au titre de l'accord."

TekCapital PLC, baisse de 17% à 16,8p, fourchette à 12 mois 14,75p-37,8p. Les investisseurs en propriété intellectuelle tombent sur un placement escompté de 14,1 millions d'actions à 16p chacune. Le prix d'émission représente une réduction de 21% par rapport au cours de clôture de vendredi de 20,2p. TekCapital utilisera les 2,3 millions de GBP du produit de l'émission pour constituer le stock de MicroSalt Ltd, acheter des navettes autonomes pour les clients du centre de surveillance à distance de Guident, et comme fonds de roulement.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

