Les actions de Proteome Sciences bondissent après une forte croissance en 2022

(Alliance News) - Proteome Sciences PLC a déclaré lundi avoir connu une forte croissance dans ses activités de services et de TMT, avec un carnet de commandes à terme bien décroché.

Les actions de Proteome étaient en hausse de 23% à 4,60 pence par action lundi matin à Londres.

Le fournisseur de services de développement de médicaments basé à Londres a déclaré que les revenus ont augmenté de 53% pour atteindre 7,8 millions de livres sterling en 2022, contre 5,1 millions de livres sterling en 2021.

La société a déclaré que les revenus provenant des services étaient d'environ 2,7 millions de livres sterling, soit une hausse de 42 % par rapport à 1,9 million de livres sterling, tandis que les ventes et les redevances provenant de ses réactifs TMT et TMT pro sont estimées à 5,0 millions de livres sterling, soit une hausse de 56 % par rapport à 3,2 millions de livres sterling, y compris un paiement d'étape des ventes de 870 000 livres sterling provenant de la licence de Proteome avec Thermo Fisher Scientific Inc.

TMT fait référence à l'étiquette de masse en tandem, un type de réactif utilisé pour surveiller les protéines et les peptides.

Proteome a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les coûts d'exploitation passent à 5,9 millions de GBP en 2022, contre 4,7 millions de GBP l'année précédente, en raison d'investissements dans le personnel, les équipements et les augmentations de prix.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est estimé à environ 2,0 millions de GBP, multiplié par 600 000 GBP.

Proteome a ajouté qu'elle s'attend à une nouvelle croissance en 2023, plus de 1,1 million de GBP de commandes ayant été reportées sur la nouvelle année.

Le président-directeur général Mariola Soehngen a déclaré : "Comme le montrent les résultats provisoires de 2022, les revenus de nos activités de services et de TMT/TMTpro augmentent d'année en année, soutenant notre stratégie de croissance et d'expansion de l'entreprise.

"L'amélioration de la position de trésorerie à la fin de 2022 fournit un bon point de départ pour la nouvelle année et, lorsqu'elle est combinée avec l'investissement que nous avons fait et un carnet de commandes important reporté, notre entreprise est fortement positionnée pour 2023."

