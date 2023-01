Proteome Sciences atteint un "jalon de vente" du contrat

Proteome Sciences PLC - fournisseur de services de développement de médicaments - Atteint un "jalon de ventes cumulatives" avec la société de sciences de la vie Thermo Fisher Scientific Inc. Indique qu'un paiement de 870 000 GBP a été reçu par la société et sera comptabilisé au cours de l'exercice 2022. Proteome Sciences a un accord exclusif de licence et de distribution avec Thermo Scientific.

Cours actuel de l'action : 3,50 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 33%

Par Sophie Rose ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.