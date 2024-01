Proteome Sciences plc est un fournisseur spécialisé dans les services de protéomique sous contrat. Ces services permettent la découverte et le développement de médicaments, ainsi que l'identification de biomarqueurs, et utilisent des flux de travail pour l'analyse optimale des tissus, des cellules et des fluides corporels. Ses principales activités concernent la recherche et le développement de biomarqueurs protéiques. Elle utilise des techniques de haute sensibilité pour détecter et caractériser les protéines exprimées de manière différentielle dans les échantillons biologiques pour des applications diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. SysQuant et TMT MS2 sont ses méthodes impartiales pour identifier et contextualiser de nouvelles cibles et définir des mécanismes d'activité biologique, tandis que l'analyse utilisant la super déplétion et TMTcalibrator donne accès à plus de 8 500 protéines plasmatiques circulantes pour la découverte de biomarqueurs liés à la maladie. En outre, elle a inventé et développé la technologie du TMT et du TMTpro, et fabrique ces petits réactifs chimiques réagissant aux protéines, qui sont vendus pour la protéomique quantitative multiplex.